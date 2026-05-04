Россия нанесла удар ракетой и дронами-камикадзе: как отработала ПВО Украины

21:13 04.05.2026 Пн
Сбить удалось не все вражеские беспилотники
Валерий Ульяненко
Россия нанесла удар ракетой и дронами-камикадзе: как отработала ПВО Украины Фото: мобильная группа ПВО (Getty Images)
В понедельник, 4 мая, в период с 08.30 по 18:30 российские оккупанты нанесли удар баллистической ракетой Искандер-М и 88-ю ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дронов-имитаторов типа "Пародия" на востоке, севере и юге страны", - говорится в заявлении.

Отмечается, что было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных беспилотников.

Напомним, за неделю российские оккупанты нанесли 15 ударов по 11 АЗС в Харькове. Практически все атаки пришлись на газовые станции, установленные на заправках.

В воскресенье, 3 мая, россияне совершили массированную атаку по Украине, применив различные типы вооружения, включая ударные беспилотники и ракеты.

Под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура и жилые кварталы. В частности, днем оккупанты ударили ракетами по Днепру, в результате чего было повреждено общежитие. Позже стало известно, что в городе пострадали более 10 человек, также есть погибший.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Запорожью - в городе возник пожар, среди пострадавших есть ребенок.

