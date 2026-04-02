Росія завдала удар по Запоріжжю: у місті пошкоджено висотку та підприємство

"Ворог атакував Запоріжжя. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхівка та комунальне підприємство. Там понівечені вікна та балкони", - йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що, попередньо, обійшлося без постраждалих. Зауважимо, що перед цим він писав про загрозу застосування КАБів та дронів.

Наразі глава ОВА попередив, що повітряна тривога триває, тож закликав людей бути в укриттях до відбою.