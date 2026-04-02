Россия нанесла удар по Запорожью: в городе повреждены высотка и предприятие

"Враг атаковал Запорожье. Взрывной волной повреждены многоэтажка и коммунальное предприятие. Там изуродованы окна и балконы", - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что, предварительно, обошлось без пострадавших. Заметим, что перед этим он писал об угрозе применения КАБов и дронов.

Сейчас глава ОВА предупредил, что воздушная тревога продолжается, поэтому призвал людей быть в укрытиях до отбоя.