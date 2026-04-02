Россия нанесла удар по Запорожью: в городе повреждены высотка и предприятие

Российские оккупанты поздно вечером, 2 апреля, атаковали Запорожье. В результате взрывной волны были повреждены дом и предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Враг атаковал Запорожье. Взрывной волной повреждены многоэтажка и коммунальное предприятие. Там изуродованы окна и балконы", - говорится в сообщении.
Федоров добавил, что, предварительно, обошлось без пострадавших. Заметим, что перед этим он писал об угрозе применения КАБов и дронов.
Сейчас глава ОВА предупредил, что воздушная тревога продолжается, поэтому призвал людей быть в укрытиях до отбоя.
Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожье дронами, ракетами и авиабомбами. Например, в ночь на 24 марта вражеский дрон попал в многоквартирный дом, в результате чего возник пожар.
К утру стало известно, что в результате вражеского удара также была атакована АЗС. В итоге на объекте возник пожар.
Кроме того, россияне утром 19 марта атаковали энергетику Запорожья. Из-за этого более 38 тысяч домов остались без света.