ua ru
Вт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури "Нафтогазу"

Новость на русском →
Україна, Вівторок 20 грудня 2022 14:11
Росія завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури "Нафтогазу" Фото: Росія обстріляла об'єкт "Нафтогазу" у Харківській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія вночі атакувала українські нафтогазові об'єкти на сході України. Внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

"Ворожі ракети потрапили в один із наших об'єктів у Харківській області. На щастя, люди не постраждали. Фахівці працюють на місці над ліквідацією пожежі", - йдеться в повідомленні.

Голова НАК Олексій Чернишов сказав, що збитки будуть оцінені після того, як аварійно-рятувальні служби закінчать свою роботу, і все, що було пошкоджено, буде відновлено.

Раніше Чернишов заявляв, що російські атаки на Україну пошкодили 350 об'єктів з видобутку природного газу в країні, хоча до кінця року видобуток має бути здебільшого відновлений.

На той час він сказав, що втрата потужності з видобутку газу склала близько 700 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський приїхав у Бахмут
Зеленський приїхав у Бахмут
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах