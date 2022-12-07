ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські атаки пошкодили в Україні 350 газових об'єктів, - голова "Нафтогазу"

Новость на русском →
Україна, Середа 07 грудня 2022 13:38
Російські атаки пошкодили в Україні 350 газових об'єктів, - голова "Нафтогазу" Фото: у "Нафтогазі" назвали кількість пошкоджених ракетами газових об'єктів  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нещодавні атаки Росії на Україну пошкодили 350 об'єктів з видобутку природного газу в країні, хоча видобуток має бути здебільшого відновлений до кінця року, заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми всі розуміємо, що енергія - це ще одна зброя... і ми зазнали серйозного обстрілу російськими ракетами в частині нашої інфраструктури, а також постраждала інфраструктура видобутку газу", - повідомив він на заході Європейського банку реконструкції та розвитку

Чернишов сказав, що втрата потужностей з видобутку газу оцінюється в 700 млн доларів.

"У нас розпочався опалювальний сезон - ми думаємо, що він буде найважчим за всю історію", - додав голова "Нафтогазу".

Чернишов, призначений на цю посаду на початку листопада, сказав, що одним із його пріоритетів є уникнення дефолту "Нафтогазу".

Нагадаємо, російський агресор 17 листопада здійснив масований обстріл газодобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України, зруйнувавши кілька об'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Газ
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України