Россия нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры "Нафтогаза"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Нафтогаза ".

"Вражеские ракеты попали в один из наших объектов в Харьковской области. К счастью, люди не пострадали. Специалисты работают на месте над ликвидацией произошедшего пожара", - говорится в сообщении.

Глава НАК Алексей Чернышов сказал, что ущерб будет оценен после того, как аварийно-спасательные службы закончат свою работу, и все, что было повреждено, будет восстановлено.