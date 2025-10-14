ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Росія завдала нових ударів по енергооб'єктах у двох областях: де діють графіки

Вівторок 14 жовтня 2025 10:34
UA EN RU
Росія завдала нових ударів по енергооб'єктах у двох областях: де діють графіки Фото: у Чернігівській області діють обмеження споживання електроенергії (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 14 жовтня російські окупанти завдали нових ударів по енергетичних об'єктах у Харківській та Сумській областях. Зранку на Чернігівщині ввели обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

За даними Міненерго, під атакою перебувала енергетична інфраструктура Харківщини та Сумщини.

"Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.
Вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

Втім, станом на 14 жовтня у Чернігівській області діють обмеження споживання електроенергії.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

Відключення світла

Нагадаємо, вчора аварійні відключення світла діяли у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях.

Також у Чернігівській області місцевими обленерго були застосовані погодинні відключення обсягом двох черг.

Ввечері у Дніпропетровській області вдруге за добу було запроваджено екстрені відключення світла.

Обстріли Харкова

Як повідомлялось, вчора ввечері російські війська завдали удару по Харкову. Спочатку окупанти застосували керовані авіабомби, а згодом атакували ударними дронами.

За даними місцевої влади, ворог скинув дві КАБи на Салтівський район і атакував дронами Київський район міста.

Унаслідок ударів пошкоджено гуртожиток, лікарню, будівлю навчального закладу, підприємство, господарську споруду, дві нежитлові будівлі, електромережі та 24 автомобілі. У місті зафіксовано руйнування й пожежі, є постраждалі серед мирного населення.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що електропостачання споживачам після атаки повністю відновлено.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповідав про руйнування двох трансформаторних підстанції, які забезпечували живлення міста.

За словами мера, це стало серйозним ударом по енергетичних потужностях, і враховуючи регулярність обстрілів, прийдешня зима може стати для Харкова найважчою за весь час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська область Сумська область Харків Війна в Україні Відключеня світла
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить