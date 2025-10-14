Росія завдала нових ударів по енергооб'єктах у двох областях: де діють графіки

В ніч на 14 жовтня російські окупанти завдали нових ударів по енергетичних об'єктах у Харківській та Сумській областях. Зранку на Чернігівщині ввели обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

Втім, станом на 14 жовтня у Чернігівській області діють обмеження споживання електроенергії.

"Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, під атакою перебувала енергетична інфраструктура Харківщини та Сумщини.

Відключення світла

Нагадаємо, вчора аварійні відключення світла діяли у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях.

Також у Чернігівській області місцевими обленерго були застосовані погодинні відключення обсягом двох черг.

Ввечері у Дніпропетровській області вдруге за добу було запроваджено екстрені відключення світла.

Обстріли Харкова

Як повідомлялось, вчора ввечері російські війська завдали удару по Харкову. Спочатку окупанти застосували керовані авіабомби, а згодом атакували ударними дронами.

За даними місцевої влади, ворог скинув дві КАБи на Салтівський район і атакував дронами Київський район міста.

Унаслідок ударів пошкоджено гуртожиток, лікарню, будівлю навчального закладу, підприємство, господарську споруду, дві нежитлові будівлі, електромережі та 24 автомобілі. У місті зафіксовано руйнування й пожежі, є постраждалі серед мирного населення.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що електропостачання споживачам після атаки повністю відновлено.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповідав про руйнування двох трансформаторних підстанції, які забезпечували живлення міста.

За словами мера, це стало серйозним ударом по енергетичних потужностях, і враховуючи регулярність обстрілів, прийдешня зима може стати для Харкова найважчою за весь час війни.