Графіки не діють. На Дніпропетровщині знову ввели екстрені відключення світла

Ввечері в понеділок, 13 жовтня, на Дніпропетровщині за наказом "Укренерго" знову ввели екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДТЕК .

На сайті ДТЕК опубліковано повідомлення, що на Дніпропетровщині за наказом НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії.

"Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні на території області вже діяли екстрені відключення електроенергії. Вони тривали з 09:00 і майже до 12:50.