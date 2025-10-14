ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Россия нанесла новые удары по энергообъектам в двух областях: где действуют графики

Вторник 14 октября 2025 10:34
UA EN RU
Россия нанесла новые удары по энергообъектам в двух областях: где действуют графики Фото: в Черниговской области действуют ограничения потребления электроэнергии (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 14 октября российские оккупанты нанесли новые удары по энергетическим объектам в Харьковской и Сумской областях. Утром на Черниговщине ввели ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

По данным Минэнерго, под атакой находилась энергетическая инфраструктура Харьковской и Сумской областей.

"Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.
Принимаются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы", - говорится в сообщении.

Впрочем, по состоянию на 14 октября в Черниговской области действуют ограничения потребления электроэнергии.

Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Отключение света

Напомним, вчера аварийные отключения света действовали в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях.

Также в Черниговской области местными облэнерго были применены почасовые отключения объемом двух очередей.

Вечером в Днепропетровской области второй раз за сутки были введены экстренные отключения света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Сумская область Харьков Война в Украине Отключения света
Новости
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит