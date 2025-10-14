Россия нанесла новые удары по энергообъектам в двух областях: где действуют графики

В ночь на 14 октября российские оккупанты нанесли новые удары по энергетическим объектам в Харьковской и Сумской областях. Утром на Черниговщине ввели ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

По данным Минэнерго, под атакой находилась энергетическая инфраструктура Харьковской и Сумской областей. "Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей.

Принимаются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы", - говорится в сообщении. Впрочем, по состоянию на 14 октября в Черниговской области действуют ограничения потребления электроэнергии. Потребителей призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.