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Росія завдала майже 200 ударів ракетами та дронами по Україні за 11 днів, - Міноборони

Фото: Росія завдала майже 200 ударів ракетами та дронами по Україні за 11 днів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти завдали понад 190 ударів ракетами та безпілотниками по 16 областях України протягом 7-18 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони в Twitter.

В результаті ворожих атак загинули понад 70 людей. Ще більше 240 отримали поранення.

Нагадаємо, що сьогодні внаслідок атаки по Києву загинули троє людей.

Окрім того, через обстрілу Дніпра одна людина зазнала поранень.

Під час атаки енергетичних об'єктів в Україні поранення отримали 7 співробітників компанії ДТЕК. Один із них помер у автомобілі швидкої допомоги.

Також зазначимо, що секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов повідомляв, що у російського диктатора Володимира Путіна зараз змінилася стратегія та тактика у війні проти України.

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