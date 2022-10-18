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Россия нанесла почти 200 ударов ракетами и дронами по Украине за 11 дней, - Минобороны

Фото: Россия нанесла почти 200 ударов ракетами и дронами по Украине за 11 дней (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты нанесли более 190 ударов ракетами и беспилотниками по 16 областям Украины в течение 7-18 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны в Twitter.

В результате вражеских атак погибли более 70 человек. Еще более 240 получили ранения.

Напомним, что сегодня в результате атаки по Киеву погибли три человека.

Кроме того, из-за обстрела Днепра один человек получил ранения.

В ходе атаки энергетических объектов в Украине ранения получили 7 сотрудников компании ДТЭК. Один из них умер в автомобиле скорой помощи.

Также отметим, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что у российского диктатора Владимира Путина сейчас изменилась стратегия и тактика в войне против Украины.

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