Росія завдала авіаудару по передмістю Сум: загинули двоє людей, є руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram .

Уточнюється точна кількість постраждалих і масштаб руйнувань. На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Внаслідок удару загинули двоє мирних мешканців. Під час атаки пошкоджено та зруйновано кілька приватних будинків.

За попередніми даними, близько 13:00 по одному з сіл Великочернеччинського старостату було скинуто керовану авіабомбу.

У ОВА повідомили, що під обстрілом опинилася територія Сумської громади.

Удари росіян по Сумах

Нагадаємо, що 20 червня окупанти ввечері пошкодили у Сумах багатоповерхівку. Удару теж завдавали "Ланцетом", які можуть долітати до околиць міста.

Важко було 16 червня: окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок "прильотів" було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури. А 18 червня окупанти вдарили по околицях Сум за допомогою реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки постраждалих не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.