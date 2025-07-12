Россия нанесла авиаудар по пригороду Сум: погибли два человека, есть разрушения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова в Telegram .

Уточняется точное количество пострадавших и масштаб разрушений. На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.

В результате удара погибли двое мирных жителей. Во время атаки повреждены и разрушены несколько частных домов.

По предварительным данным, около 13:00 по одному из сел Великочернеччинского старостата была сброшена управляемая авиабомба.

В ОВА сообщили, что под обстрелом оказалась территория Сумской общины.

Удары россиян по Сумах

Напомним, что 20 июня оккупанты вечером повредили в Сумах многоэтажку. Удар тоже наносили "Ланцетом", которые могут долетать до окраин города.

Трудно было 16 июня: оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате "прилетов" были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры. А 18 июня оккупанты ударили по окрестностям Сум с помощью реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадавших не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.