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Россия нанесла авиаудар по пригороду Сум: погибли два человека, есть разрушения

Суббота 12 июля 2025 14:45
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Россия нанесла авиаудар по пригороду Сум: погибли два человека, есть разрушения Фото: Россия сбросила авиабомбу на Сумщину (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла авиаудар по Сумской области. Погибли два человека, повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова в Telegram.

Днем 12 июля российские войска нанесли очередной авиационный удар по Сумской области.

В ОВА сообщили, что под обстрелом оказалась территория Сумской общины.

По предварительным данным, около 13:00 по одному из сел Великочернеччинского старостата была сброшена управляемая авиабомба.

В результате удара погибли двое мирных жителей. Во время атаки повреждены и разрушены несколько частных домов.

Уточняется точное количество пострадавших и масштаб разрушений. На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.

Удары россиян по Сумах

Напомним, что 20 июня оккупанты вечером повредили в Сумах многоэтажку. Удар тоже наносили "Ланцетом", которые могут долетать до окраин города.

Трудно было 16 июня: оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате "прилетов" были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры. А 18 июня оккупанты ударили по окрестностям Сум с помощью реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадавших не было.

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