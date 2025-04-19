Росія завдала 10 авіаударів по Костянтинівці: пошкоджено електромережу ДТЕК, є поранені

Сьогодні вранці російські війська завдали чергового обстрілу по Костянтинівській громаді на Донеччині. Під ворожий вогонь потрапило саме місто Костянтинівка та його околиці.

Фото: РФ завдала авіаудару по Констянтинівці (Сергій Горбунов)

За попередніми даними, три авіаудари влучили за межами міста, ще сім - безпосередньо по території Костянтинівки.

Унаслідок атак пошкоджено складські та адміністративні будівлі підприємств, автозаправну станцію, господарські споруди, а також лінію електропередач ДТЕК.

Під час обстрілу було поранено одного цивільного. Йому оперативно надали домедичну допомогу парамедики поліції на місці.

Фото: РФ завдала авіаудару по Констянтинівці (Сергій Горбунов

Окрім того, російські війська відкрили вогонь з артилерії по приватному сектору.

За попередньою інформацією, жертв серед мирного населення не виявлено.