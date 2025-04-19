Росія завдала 10 авіаударів по Костянтинівці: пошкоджено електромережу ДТЕК, є поранені

Російські війська здійснили 10 авіаударів по Костянтинівці, пошкодивши важливі інфраструктурні об’єкти, зокрема електромережу ДТЕК. Внаслідок атаки поранено одну людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова.
Сьогодні вранці російські війська завдали чергового обстрілу по Костянтинівській громаді на Донеччині. Під ворожий вогонь потрапило саме місто Костянтинівка та його околиці.
За попередніми даними, три авіаудари влучили за межами міста, ще сім - безпосередньо по території Костянтинівки.
Унаслідок атак пошкоджено складські та адміністративні будівлі підприємств, автозаправну станцію, господарські споруди, а також лінію електропередач ДТЕК.
Під час обстрілу було поранено одного цивільного. Йому оперативно надали домедичну допомогу парамедики поліції на місці.
Окрім того, російські війська відкрили вогонь з артилерії по приватному сектору.
За попередньою інформацією, жертв серед мирного населення не виявлено.
Зазначимо, що російські війська не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області. Вони атакують з різного виду зброї, руйнуючи домівки жителів та забираючи людські життя.
Так, 13 березня, росіяни завдали ударів по Костянтинівці і Покровську. Поранень зазнали 8 людей, серед них - підліток. По Костянтинівці російські окупанти вдарили реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Смерч", в результаті чого травмовано двоє людей.
Днем раніше російські війська скинули 11 авіабомб на Костянтинівку - у місті 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.
А наприкінці січня росіяни скинули на місто Костянтинівка сім бомб "ФАБ-250". Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей, ще троє зазнали поранень. Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено трьох жінок віком 56, 61 і 71 рік, найстаршу постраждалу евакуювали до лікарні у тяжкому стані.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.