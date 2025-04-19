Россия нанесла 10 авиаударов по Константиновке: повреждена электросеть ДТЭК, есть раненые

Сегодня утром российские войска нанесли очередной обстрел по Константиновской громаде в Донецкой области. Под вражеский огонь попал сам город Константиновка и его окрестности.

Фото: РФ нанесла авиаудар по Константиновке (Сергей Горбунов)

По предварительным данным, три авиаудара попали за пределами города, еще семь - непосредственно по территории Константиновки.

В результате атак повреждены складские и административные здания предприятий, автозаправочная станция, хозяйственные постройки, а также линия электропередач ДТЭК.

Во время обстрела был ранен один гражданский. Ему оперативно оказали домедицинскую помощь парамедики полиции на месте.

Фото: РФ нанесла авиаудар по Константиновке (Сергей Горбунов)

Кроме того, российские войска открыли огонь из артиллерии по частному сектору.

По предварительной информации, жертв среди мирного населения не обнаружено.