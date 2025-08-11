Росія затягує війну, поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

Росія затягує війну, тому заслуговує на більший тиск світу. Поступки не переконають вбивцю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.
Глава держави зауважив, що ще один тиждень завершився без будь-якої спроби Росії погодитись із численними вимогами світу та зупинити вбивства.
За минулу добу на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат.
"Зокрема, лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. І це результат тільки однієї нашої бригади", - зазначив Зеленський.
За його словами, за тиждень росіяни застосували проти України більше тисячі авіабомб та майже 1400 ударних дронів.
"Росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція - це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць", - підкреслив президент.
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. За даними західних ЗМІ, Білий дім розглядає варіант запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску.
Трамп також днями зробив заяву про можливі територіальні поступки. Він стверджує, що нібито є можливість "обміну" територіями з Росією і повернення деяких районів Україні.
Водночас Зеленський відповів, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україну не віддаватиме свої землі окупантам.
Більше про те, чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.