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Росія затопила судна біля Кримського мосту чи ні? З'явилися чіткі супутникові знімки

Ілюстративне фото: з'явилися чіткі супутникові знімки суден біля Кримського мосту (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія, ймовірно, не затоплювала судна біля Кримського мосту, а закріпила їх якорями на одному місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У розпорядженні видання з'явилися супутникові знімки сервісу Planet.com високої роздільної здатності.

Там видно, що на південь від Кримського мосту встановили баржі. При цьому зазначається, що вони не "затоплені", а, найімовірніше, закріплені якорями на одному місці.

 

ЗМІ додає, що, можливо, ці баржі будуть використані як основу для загородження проти українських морських безпілотників.

Що цьому передувало

22 серпня Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що РФ планує затопити щонайменше шість плавзасобів біля мосту, щоб створити "захисну смугу" перед ним.

Повідомлялося, що країна-агресор хоче встановити бар'єри між затопленими поромами, щоб убезпечити міст від пошкоджень.

При цьому вчора Sky News опублікувало нечіткі супутникові знімки та припустило, що РФ могла затопити шість судів біля Кримського мосту.

Атаки на Кримський міст

Нагадаємо, що Кримський міст, який росіяни збудували незаконно, атакували вже двічі.

У жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, що спричинили значні руйнування. Голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що це була спецоперація його спецслужби.

У липні відбулася ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Малюк також підтвердив причетність СБУ до цієї атаки. Він зазначив, що її організували за допомогою морських дронів Sea Baby.

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Російська ФедераціяКрымский мост