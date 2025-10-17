Росія засудила полонених бійців "Айдару" до десятків років колонії суворого режиму

Відомо, що в п’ятницю військовий суд у російському Ростові-на-Дону визнав 15 полонених українців винними в участі у "терористичній організації".

Вони отримали від 15 до 21 року ув'язнення в колонії суворого режиму, про що повідомили в Генпрокуратурі РФ.

Засуджені - бійці батальйону "Айдар", яких російські війська захопили ще у 2022 році. Судовий процес проходив за зачиненими дверима.

Київ поки не коментував вирок українським бійцям.

Раніше український омбудсман Дмитро Лубінець називав подібні процеси "ганебними", а правозахисники, зокрема російський "Меморіал", заявляли про порушення Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.

Москва відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що справу відкрили через нібито "діяльність бійців задовго до повномасштабного вторгнення у 2022 році".

При цьому обвинувачення у воєнних злочинах полоненим не висували.

За даними росЗМІ, двоє підсудних визнали провину, решта 13 мають намір подати апеляцію.