Россия приговорила пленных бойцов "Айдара" к десяткам лет колонии строгого режима

Известно, что в пятницу военный суд в российском Ростове-на-Дону признал 15 пленных украинцев виновными в участии в "террористической организации".

Они получили от 15 до 21 года заключения в колонии строгого режима, о чем сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Осужденные - бойцы батальона "Айдар", которых российские войска захватили еще в 2022 году. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями.

Киев пока не комментировал приговор украинским бойцам.

Ранее украинский омбудсман Дмитрий Лубинец называл подобные процессы "позорными", а правозащитники, в частности российский "Мемориал", заявляли о нарушении Женевских конвенций по обращению с военнопленными.

Москва отвергает эти обвинения, утверждая, что дело открыли из-за якобы "деятельности бойцов задолго до полномасштабного вторжения в 2022 году".

При этом обвинения в военных преступлениях пленным не предъявляли.

По данным росСМИ, двое подсудимых признали вину, остальные 13 намерены подать апелляцию.