RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россия приговорила пленных бойцов "Айдара" к десяткам лет колонии строгого режима

Фото: Генпрокуратура РФ приговорила бойцов до от 15 до 21 года строгого режима (росСМИ)
Автор: Маловичко Юлия

Российский суд в Ростове-на-Дону дал от 15 до 21 года колонии строгого режима украинским военным батальона "Айдар", которых обвинили в "терроризме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Известно, что в пятницу военный суд в российском Ростове-на-Дону признал 15 пленных украинцев виновными в участии в "террористической организации".

Они получили от 15 до 21 года заключения в колонии строгого режима, о чем сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Осужденные - бойцы батальона "Айдар", которых российские войска захватили еще в 2022 году. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями.

Киев пока не комментировал приговор украинским бойцам.

Ранее украинский омбудсман Дмитрий Лубинец называл подобные процессы "позорными", а правозащитники, в частности российский "Мемориал", заявляли о нарушении Женевских конвенций по обращению с военнопленными.

Москва отвергает эти обвинения, утверждая, что дело открыли из-за якобы "деятельности бойцов задолго до полномасштабного вторжения в 2022 году".

При этом обвинения в военных преступлениях пленным не предъявляли.

По данным росСМИ, двое подсудимых признали вину, остальные 13 намерены подать апелляцию.

Напомним, ранее суд в Ростове-на-Дону объявил приговор 23 бойцам "Азова", которых в результате тоже приговорили к длительным срокам заключения.

Тогда среди осужденных оказались не только военнослужащие, но и люди, которые работали в тыловом обеспечении.

Как известно, недавно Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой из российского плена вернулось 185 наших защитников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАйдарСуд