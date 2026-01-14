Росія застосувала "Герань-4" з авіаційною ракетою: що відомо про новий реактивний БПЛА

Українська протиповітряна оборона нещодавно збила новий російський дрон "Герань-4" (фактично, чергова копія іранського реактивного дрона типу "Шахед"). При цьому безпілотник був оснащений радянською авіаційною ракетою Р-60.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 413-го батальйону Сил безпілотних систем "Рейд".
Зазначається, що ще 13 січня українська ППО збила новий безпілотник росіян - "Герань-4". Він був оснащений пусковою установкою та авіаційною ракетою класу "повітря-повітря" Р-60 радянського зразка.
До цього росіяни використали дрони "Герань-3" (копію іранського реактивного "Шахеда") та "Герань-5" (спробу зробити щось схоже на ракету-дрон). Новий дрон, "Герань-4" - це розвиток "Герань-3", але має при цьому значні поліпшення у конструкції у порівнянні з минулим зразком:
Загальні тенденції виглядають наступним чином, сказано у повідомленні: зараз реактивні БПЛА росіянами використовуються дуже обмежено, тому цієї зими вони не покажуть можливий ефект та результат. Проте наступної зими вони вже можуть застосовуватися масштабно.
"Однак уже на зиму 2026/27 ворог може масштабно застосовувати реактивні БпЛА як дешевий аналог крилатих ракет. Але Україна має свої такі вироби, як наприклад "Паляниця" або ж "Барс". Тому наша країна тут може нав’язати свою ініціативу ворогу", - зазначається у матеріалі.
Зазначимо, нещодавно стало відомо, що Іран за останні кілька років продав Росії ракети і дрони на кілька мільярдів доларів, щоб допомогти російському диктатору Володимиру Путіну в його війні проти України. Серед проданих дронів були й реактивні зразки.
Росіяни вже починають застосовувати ці дрони. Так, в середу, 14 січня, в період з 07:00 до 17:00 росіяни активізували повітряні атаки в напрямку Києва із застосування реактивних безпілотників: було збито 10 одиниць, усе, що вони запустили.
Також на початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотник "Герань-5". А нещодавно в ГУР показали російську "саморобку" - дрон "Герань-2" з ПЗРК "Верба".