Росія застосувала "Герань-4" з авіаційною ракетою: що відомо про новий реактивний БПЛА

Зазначається, що ще 13 січня українська ППО збила новий безпілотник росіян - "Герань-4". Він був оснащений пусковою установкою та авіаційною ракетою класу "повітря-повітря" Р-60 радянського зразка.

До цього росіяни використали дрони "Герань-3" (копію іранського реактивного "Шахеда") та "Герань-5" (спробу зробити щось схоже на ракету-дрон). Новий дрон, "Герань-4" - це розвиток "Герань-3", але має при цьому значні поліпшення у конструкції у порівнянні з минулим зразком:

Вища крейсерська швидкість польоту - до 500 км на годину проти 330-350 км/год у "Герані-3", через що останні легко перехоплювалися зенітними дронами;

Вдвічі потужніший двигун та оптимізація аеродинаміки;

Збільшена дальність польоту - до 850 км проти 600 км;

Злітна маса - 450 кг, бойова частина - 50 кг, теоретично може використовуватися на підвісці штурмовика Су-25, літак виступає, як носій.

Загальні тенденції виглядають наступним чином, сказано у повідомленні: зараз реактивні БПЛА росіянами використовуються дуже обмежено, тому цієї зими вони не покажуть можливий ефект та результат. Проте наступної зими вони вже можуть застосовуватися масштабно.

"Однак уже на зиму 2026/27 ворог може масштабно застосовувати реактивні БпЛА як дешевий аналог крилатих ракет. Але Україна має свої такі вироби, як наприклад "Паляниця" або ж "Барс". Тому наша країна тут може нав’язати свою ініціативу ворогу", - зазначається у матеріалі.