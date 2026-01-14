Россия применила "Герань-4" с авиационной ракетой: что известно о новом реактивном БПЛА

Украинская противовоздушная оборона недавно сбила новый российский дрон "Герань-4" (фактически, очередная копия иранского реактивного дрона типа "Шахед"). При этом беспилотник был оснащен советской авиационной ракетой Р-60.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 413-го батальона Сил беспилотных систем "Рейд".
Отмечается, что еще 13 января украинская ПВО сбила новый беспилотник россиян - "Герань-4". Он был оснащен пусковой установкой и авиационной ракетой класса "воздух-воздух" Р-60 советского образца.
До этого россияне использовали дроны "Герань-3" (копию иранского реактивного "Шахеда") и "Герань-5" (попытка сделать что-то похожее на ракету-дрон). Новый дрон, "Герань-4" - это развитие "Герань-3", но имеет при этом значительные улучшения в конструкции по сравнению с прошлым образцом:
Общие тенденции выглядят следующим образом, сказано в сообщении: сейчас реактивные БПЛА россиянами используются очень ограниченно, поэтому этой зимой они не покажут возможный эффект и результат. Однако следующей зимой они уже могут применяться масштабно.
"Однако уже на зиму 2026/27 враг может масштабно применять реактивные БПЛА как дешевый аналог крылатых ракет. Но Украина имеет свои такие изделия, как например "Паляница" или "Барс". Поэтому наша страна здесь может навязать свою инициативу врагу", - отмечается в материале.
Отметим, недавно стало известно, что Иран за последние несколько лет продал России ракеты и дроны на несколько миллиардов долларов, чтобы помочь российскому диктатору Владимиру Путину в его войне против Украины. Среди проданных дронов были и реактивные образцы.
Россияне уже начинают применять эти дроны. Так, в среду, 14 января, в период с 07:00 до 17:00 россияне активизировали воздушные атаки в направлении Киева с применением реактивных беспилотников: было сбито 10 единиц, все, что они запустили.
Также в начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак против Украины российские оккупационные войска впервые применили новый ударный беспилотник "Герань-5". А недавно в ГУР показали российскую "самоделку" - дрон "Герань-2" с ПЗРК "Верба".