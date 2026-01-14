Россия применила "Герань-4" с авиационной ракетой: что известно о новом реактивном БПЛА

Отмечается, что еще 13 января украинская ПВО сбила новый беспилотник россиян - "Герань-4". Он был оснащен пусковой установкой и авиационной ракетой класса "воздух-воздух" Р-60 советского образца.

До этого россияне использовали дроны "Герань-3" (копию иранского реактивного "Шахеда") и "Герань-5" (попытка сделать что-то похожее на ракету-дрон). Новый дрон, "Герань-4" - это развитие "Герань-3", но имеет при этом значительные улучшения в конструкции по сравнению с прошлым образцом:

Более высокая крейсерская скорость полета - до 500 км в час против 330-350 км/ч у "Герани-3", из-за чего последние легко перехватывались зенитными дронами;

Вдвое более мощный двигатель и оптимизация аэродинамики;

Увеличенная дальность полета - до 850 км против 600 км;

Взлетная масса - 450 кг, боевая часть - 50 кг, теоретически может использоваться на подвеске штурмовика Су-25, самолет выступает, как носитель.

Общие тенденции выглядят следующим образом, сказано в сообщении: сейчас реактивные БПЛА россиянами используются очень ограниченно, поэтому этой зимой они не покажут возможный эффект и результат. Однако следующей зимой они уже могут применяться масштабно.

"Однако уже на зиму 2026/27 враг может масштабно применять реактивные БПЛА как дешевый аналог крылатых ракет. Но Украина имеет свои такие изделия, как например "Паляница" или "Барс". Поэтому наша страна здесь может навязать свою инициативу врагу", - отмечается в материале.