Мінус 10 реактивних дронів з початку доби: Повітряні сили попередили про атаки по Києву
В середу, 14 січня, в період з 07:00 до 17:00 росіяни активізували повітряні атаки в напрямку Києва із застосування реактивних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
"До знищення та протидії ворожим реактивним дронам залучені усі необхідні засоби, зокрема авіацію. Станом на 17:00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях", - йдеться у дописі.
Зазначається, що спеціалісти встановлять тип ворожих безпілотників та їх корисне навантаження після вивчення уламків.
"Атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні "Шахеди" або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу", - закликали у Повітряних силах.
Обстріли Києва та області
Нагадаємо, зранку 14 січня у Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування дронів, які летіли на столицю з північного напрямку. Пізніше у Києві та ряді областей вдруге за ранок оголошували повітряну тривогу, у місті працювала ППО по ворожих дронах.
Крім того, 13 січня росіяни завдали чергового масованого удару по Києву та інших регіонах України. З самої ночі ворог застосовував різні типи повітряного озброєння - ракети та ударні дрони.
Близько другої години ночі по столиці було запущено балістичні ракети - у місті лунали вибухи. Вже під ранок столицю знову атакували ракети.
Після обстрілу у Києві було запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ.
Через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням із затримками курсує низка приміських поїздів у різних областях.
Також через дефіцит електроенергії на правому березі Києва тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. На окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.