Мінус 10 реактивних дронів з початку доби: Повітряні сили попередили про атаки по Києву

Фото: з ранку українські оборонці збили десять ворожих реактивних дронів (Getty Images)

В середу, 14 січня, в період з 07:00 до 17:00 росіяни активізували повітряні атаки в напрямку Києва із застосування реактивних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"До знищення та протидії ворожим реактивним дронам залучені усі необхідні засоби, зокрема авіацію. Станом на 17:00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях", - йдеться у дописі. Зазначається, що спеціалісти встановлять тип ворожих безпілотників та їх корисне навантаження після вивчення уламків. "Атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні "Шахеди" або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу", - закликали у Повітряних силах.