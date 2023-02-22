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Росія не застосує ядерну зброю: Кулеба заявив, що Захід і раніше боявся цього з боку СРСР

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Росія не застосує ядерної зброї. Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заявив PAP.

За його словами, Західні партнери України й раніше боялись можливого удару ядерною зброєю з боку СРСР. Однак цього не відбулось.

"Чи був той страх обгрунтованим? Ні, стратегія Заходу була дієвою. Чому зараз мусило б бути інакше" - сказав Кулеба.

Глава МЗС також наголосив, що повернення Криму є однією з ключових необхідностей для України.

"Ця війна почалася в Криму і там закінчиться. Питання лише в тому, як це станеться: військовим шляхом чи дипломатичним" - зазначив міністр.

Нагадаємо, Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

МЗС Росії звинувачує США у своєму рішенні призупинити дію договору, проте запевняє, що не збирається у зв'язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Попри "незрозуміле" рішення російського диктатора Володимира Путіна призупинити дію договору про контроль над ядерним озброєнням, позиція США залишається незмінною.

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Дмитро КулебаЯдерна зброяЯдерні випробування