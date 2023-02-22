Россия не применит ядерное оружие: Кулеба заявил, что Запад и раньше боялся этого со стороны СССР

По его словам, Западные партнеры Украины и раньше опасались возможного удара ядерным оружием со стороны СССР. Однако этого не произошло.

"Был ли тот страх обоснованным? Нет, стратегия Запада была действенной. Почему сейчас должно быть иначе" - сказал Кулеба.

Глава МИД также подчеркнул, что возвращение Крыма является одной из ключевых необходимостей для Украины.

"Эта война началась в Крыму и там закончится. Вопрос только в том, как это произойдет: военным путем или дипломатическим", - отметил министр.