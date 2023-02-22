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Россия не применит ядерное оружие: Кулеба заявил, что Запад и раньше боялся этого со стороны СССР

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Россия не применит ядерное оружие. Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление PAP.

По его словам, Западные партнеры Украины и раньше опасались возможного удара ядерным оружием со стороны СССР. Однако этого не произошло.

"Был ли тот страх обоснованным? Нет, стратегия Запада была действенной. Почему сейчас должно быть иначе" - сказал Кулеба.

Глава МИД также подчеркнул, что возвращение Крыма является одной из ключевых необходимостей для Украины.

"Эта война началась в Крыму и там закончится. Вопрос только в том, как это произойдет: военным путем или дипломатическим", - отметил министр.

Напомним, Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

МИД России обвиняет США в своем решении приостановить действие договора, однако уверяет, что не собирается в этой связи увеличивать собственный ядерный арсенал.

Несмотря на "непонятное" решение российского диктатора Владимира Путина приостановить действие договора о контроле над ядерным вооружением, позиция США остается неизменной.

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Дмитрий КулебаЯдерное оружиеЯдерные испытания