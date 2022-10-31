Росія застосовує повітряний простір Молдови для ударів по Україні, - Ігнат

Російська Федерація неодноразово використовувала повітряний простір Молдови для атак по території України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Росіяни і з південного, і з північного напрямку атакують Україну. При чому використовують територію Молдови, повітряний простір її, для терористичних атак по Україну. Це треба показувати міжнародній спільноті, бо не вперше вони через Молдову б'ють по Україні", - заявив Ігнат.
Також спікер Повітряних сил зауважив, що неодноразово були зафіксовані польоти ворожих безпілотників за 5-10 кілометрів від румунського кордону.
"Тобто безпілотник оперативно-тактичного рівня провокує таким чином країни НАТО", - додав Ігнат.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці чергового масованого ракетного удару по території України з боку Росії 31 жовтня.
Тим часом у Молдові впала російська ракета, яку було збито нашою ППО. Міноборони країни, заявило, що системи повітряного спостереження не зафіксували незаконних польотів у повітряному просторі.
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