Росія застосовує повітряний простір Молдови для ударів по Україні, - Ігнат

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Росіяни і з південного, і з північного напрямку атакують Україну. При чому використовують територію Молдови, повітряний простір її, для терористичних атак по Україну. Це треба показувати міжнародній спільноті, бо не вперше вони через Молдову б'ють по Україні", - заявив Ігнат.

Також спікер Повітряних сил зауважив, що неодноразово були зафіксовані польоти ворожих безпілотників за 5-10 кілометрів від румунського кордону.

"Тобто безпілотник оперативно-тактичного рівня провокує таким чином країни НАТО", - додав Ігнат.