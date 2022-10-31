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Россия использует воздушное пространство Молдовы для ударов по Украине, - Игнат

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация не раз использовала воздушное пространство Молдовы для атак по территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Россияне и с южного, и с северного направления атакуют Украину. При чем используют территорию Молдовы, воздушное пространство ее, для террористических атак по Украине. Это нужно показывать международному сообществу, потому что не впервые они через Молдову бьют по Украине", - заявил Игнатий.

Также спикер Воздушных сил отметил, что неоднократно были зафиксированы полеты вражеских беспилотников в 5-10 километрах от румынской границы.

"То есть беспилотник оперативно-тактического уровня провоцирует таким образом страны НАТО", – добавил Игнат.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности очередного массированного ракетного удара по территории Украины со стороны России 31 октября.

Между тем в Молдове упала российская ракета, которая была сбита нашей ПВО. Минобороны страны, заявилоа, что системы воздушного наблюдения не зафиксировали незаконные полеты в воздушном пространстве.

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