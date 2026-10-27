ua en ru
Вт, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Росія заробила на нафті рекордну суму з початку "великої війни" в Україні, - Bloomberg

18:36 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Росія заробила на нафті рекордну суму з початку "великої війни" в Україні, - Bloomberg Фото: російський нафтовий танкер (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Росія збільшує заробіток на морському експорті нафти. Станом на 25 жовтня країна-агресорка отримала рекордні 2,76 мільярда доларів - найбільшу суму від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нафтові гроші Росії

Bloomberg посилається на дані відстеження суден і розрахунки на основі цін на нафту.

За тиждень виторг Росії зріс приблизно на 430 мільйонів доларів. Ціни на нафту сорту Urals виросли, тож це компенсувало:

  • збільшення обсягів поставок,
  • зростання вартості нафти сорту ESPO, що триває восьмий тиждень поспіль.

Bloomberg пише, що за тиждень 37 танкерів завантажили 26,93 мільйона барелів російської сирої нафти. Тижнем раніше 31 танкер перевіз 21,87 мільйона барелів.

Водночас за чотири тижні до 25 жовтня середній обсяг морського експорту російської нафти знизився до 3,55 мільйона барелів на добу.

Хто купує

Китай та Індія продовжують купувати російську нафту найбільше всіх у світі.

Проте кінцеві пункти призначення частини вантажів не завжди відомі на початку рейсу.

Що посприяло

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про дизельну угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. Це знову повернуло енергоносії РФ на світовий ринок.

Тоді Трамп пояснив необхідність домовленості з країною-агресоркою тим, що це нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі.

Раніше РБК-Україна писало, що до США прямують три танкери з російським дизелем. Одне з них перебуває під міжнародними санкціями.

Крім того, демократи готують основу для розслідування дизельної угоди між США та Росією. Адміністрації банків та портів отримали листи з вимогами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НАФТА
Новини
Жителів Олешок перед поверненням з окупації вивезуть до РФ чи Криму, - FT
Жителів Олешок перед поверненням з окупації вивезуть до РФ чи Криму, - FT
Аналітика
Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід
Роман Коткореспондент РБК-Україна Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід