Росія збільшує заробіток на морському експорті нафти. Станом на 25 жовтня країна-агресорка отримала рекордні 2,76 мільярда доларів - найбільшу суму від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Тоді Трамп пояснив необхідність домовленості з країною-агресоркою тим, що це нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про дизельну угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. Це знову повернуло енергоносії РФ на світовий ринок.

Проте кінцеві пункти призначення частини вантажів не завжди відомі на початку рейсу.

Китай та Індія продовжують купувати російську нафту найбільше всіх у світі.

Водночас за чотири тижні до 25 жовтня середній обсяг морського експорту російської нафти знизився до 3,55 мільйона барелів на добу.

Bloomberg пише, що за тиждень 37 танкерів завантажили 26,93 мільйона барелів російської сирої нафти. Тижнем раніше 31 танкер перевіз 21,87 мільйона барелів.

За тиждень виторг Росії зріс приблизно на 430 мільйонів доларів. Ціни на нафту сорту Urals виросли, тож це компенсувало:

Bloomberg посилається на дані відстеження суден і розрахунки на основі цін на нафту.

Раніше РБК-Україна писало, що до США прямують три танкери з російським дизелем. Одне з них перебуває під міжнародними санкціями.

Крім того, демократи готують основу для розслідування дизельної угоди між США та Росією. Адміністрації банків та портів отримали листи з вимогами.