Росія заробила на нафті рекордну суму з початку "великої війни" в Україні, - Bloomberg
Росія збільшує заробіток на морському експорті нафти. Станом на 25 жовтня країна-агресорка отримала рекордні 2,76 мільярда доларів - найбільшу суму від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Нафтові гроші Росії
Bloomberg посилається на дані відстеження суден і розрахунки на основі цін на нафту.
За тиждень виторг Росії зріс приблизно на 430 мільйонів доларів. Ціни на нафту сорту Urals виросли, тож це компенсувало:
- збільшення обсягів поставок,
- зростання вартості нафти сорту ESPO, що триває восьмий тиждень поспіль.
Bloomberg пише, що за тиждень 37 танкерів завантажили 26,93 мільйона барелів російської сирої нафти. Тижнем раніше 31 танкер перевіз 21,87 мільйона барелів.
Водночас за чотири тижні до 25 жовтня середній обсяг морського експорту російської нафти знизився до 3,55 мільйона барелів на добу.
Хто купує
Китай та Індія продовжують купувати російську нафту найбільше всіх у світі.
Проте кінцеві пункти призначення частини вантажів не завжди відомі на початку рейсу.
Що посприяло
Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про дизельну угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. Це знову повернуло енергоносії РФ на світовий ринок.
Тоді Трамп пояснив необхідність домовленості з країною-агресоркою тим, що це нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі.
Раніше РБК-Україна писало, що до США прямують три танкери з російським дизелем. Одне з них перебуває під міжнародними санкціями.
Крім того, демократи готують основу для розслідування дизельної угоди між США та Росією. Адміністрації банків та портів отримали листи з вимогами.