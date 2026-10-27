Россия заработала на нефти рекордную сумму с начала "большой войны" в Украине, - Bloomberg

Россия увеличивает заработок за морской экспорт нефти. По состоянию на 25 октября страна-агрессор получила рекордные 2,76 миллиарда долларов - наибольшую сумму со времени начала полномаштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Нефтяные деньги России

Bloomberg ссылается на данные отслеживания судов и расчеты на основе цен на нефть.

За неделю выручка России выросла примерно на 430 миллионов долларов. Цены на нефть сорта Urals выросли, и это компенсировало:

увеличение объемов поставок,

рост стоимости нефти сорта ESPO, продолжающийся восьмую неделю подряд.

Bloomberg пишет, что за неделю 37 танкеров скачали 26,93 миллиона баррелей российской сырой нефти. Неделей ранее 31 танкер перевез 21,87 миллиона баррелей.

В то же время, за четыре недели до 25 октября средний объем морского экспорта российской нефти снизился до 3,55 миллиона баррелей в сутки.

Кто покупает

Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть больше всех в мире.

Однако конечные пункты назначения части грузов не всегда известны в начале рейса.

Что посодействовало

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп заявил о дизельном соглашении с российским диктатором Владимиром Путиным. Это снова вернуло энергоносители РФ на мировой рынок.

Тогда Трамп объяснил необходимость договоренности со страной-агрессоркой тем, что это поможет быстро снизить цены на дизель в США и мире.