Росія запустила по Україні понад 130 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 20 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 136 ударних безпілотників. Близько 80 із них - "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, росіяни атакували 136-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - Крим. Близько 80 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 29 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголосили в Повітряних силах.
Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російські війська запустили по території України майже 50 ракет та 476 дронів різних типів. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей.
Зокрема, окупанти завдали комбінованого удару по Тернополю дронами та ракетами. У місті зруйновано багатоповерховий будинок.
За останніми даними внаслідок атаки загинули 26 людей і понад 90 отримали поранення. Серед загиблих та постраждалих є діти.
Як розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, за попередніми даними, у житловий будинок в Тернополі влучила ракета Х-101.