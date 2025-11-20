Росія запустила по Україні понад 130 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 20 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 136 ударних безпілотників. Близько 80 із них - "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, росіяни атакували 136-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - Крим. Близько 80 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголосили в Повітряних силах.