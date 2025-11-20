Россия запустила по Украине более 130 дронов: как отработала ПВО
В ночь на 20 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 136 ударных беспилотников. Около 80 из них - "Шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, россияне атаковали 136-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - Крым. Около 80 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 29 ударных беспилотников на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отметили в Воздушных силах.
Атака РФ по Украине 19 ноября
Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска запустили по территории Украины почти 50 ракет и 476 дронов различных типов. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей.
В частности, оккупанты нанесли комбинированный удар по Тернополю дронами и ракетами. В городе разрушен многоэтажный дом.
По последним данным в результате атаки погибли 26 человек и более 90 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети.
Как рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, по предварительным данным, в жилой дом в Тернополе попала ракета Х-101.