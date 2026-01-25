Росія запустила по Україні дрони: де загроза ударів
Російські окупанти пізно ввечері, 25 січня, вчергове атакують Україну дронами. Ворожі безпілотники були зафіксовані вже у кількох регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, ворожі дрони фіксувалися над Україною протягом всього вечора і наразі атака досі продовжується.
Зокрема, в період з 21:56 до 23:09 російські безпілотники летіли у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Запорізькій та Донецькій областях. Більш детальну інформацію про фіксацію можна подивитися нижче.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:35 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Обстріли України
Нагадаємо, що росіяни щодня атакують Україну, застосовуючи для удару дрони та ракети. Зокрема, в ніч на 25 січня окупанти запустили по нашій країні дві балістичні ракети та 102 ударні безпілотники.
Станом на 08:30 сили ППО збили 87 ударних дронів. Водночас влучання 15 безпілотників зафіксовано на 10 локаціях, а падіння уламків – на ще одній. Що стосується ракет, то інформація на той момент уточнювалася.
Президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки тижня, зазначив, що Росія зосереджує удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та житлових будинках України.