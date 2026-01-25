ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія запустила по Україні дрони: де загроза ударів

Неділя 25 січня 2026 23:35
UA EN RU
Росія запустила по Україні дрони: де загроза ударів Фото: ворог атакує Україну дронами протягом всього вечора (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 25 січня, вчергове атакують Україну дронами. Ворожі безпілотники були зафіксовані вже у кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, ворожі дрони фіксувалися над Україною протягом всього вечора і наразі атака досі продовжується.

Зокрема, в період з 21:56 до 23:09 російські безпілотники летіли у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Запорізькій та Донецькій областях. Більш детальну інформацію про фіксацію можна подивитися нижче.

Росія запустила по Україні дрони: де загроза ударів

Де оголосили тривогу

Станом на 23:35 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Росія запустила по Україні дрони: де загроза ударів

Обстріли України

Нагадаємо, що росіяни щодня атакують Україну, застосовуючи для удару дрони та ракети. Зокрема, в ніч на 25 січня окупанти запустили по нашій країні дві балістичні ракети та 102 ударні безпілотники.

Станом на 08:30 сили ППО збили 87 ударних дронів. Водночас влучання 15 безпілотників зафіксовано на 10 локаціях, а падіння уламків – на ще одній. Що стосується ракет, то інформація на той момент уточнювалася.

Президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки тижня, зазначив, що Росія зосереджує удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та житлових будинках України.

