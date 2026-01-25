Россия запустила по Украине дроны: где угроза ударов

Российские оккупанты поздно вечером, 25 января, в очередной раз атакуют Украину дронами. Вражеские беспилотники были зафиксированы уже в нескольких регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, вражеские дроны фиксировались над Украиной в течение всего вечера и сейчас атака до сих пор продолжается.

В частности, в период с 21:56 до 23:09 российские беспилотники летели в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Запорожской и Донецкой областях. Более подробную информацию о фиксации можно посмотреть ниже.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:35 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.