Россия запустила по Украине дроны: где угроза ударов

Воскресенье 25 января 2026 23:35
Россия запустила по Украине дроны: где угроза ударов Фото: враг атакует Украину дронами в течение всего вечера (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером, 25 января, в очередной раз атакуют Украину дронами. Вражеские беспилотники были зафиксированы уже в нескольких регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, вражеские дроны фиксировались над Украиной в течение всего вечера и сейчас атака до сих пор продолжается.

В частности, в период с 21:56 до 23:09 российские беспилотники летели в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Запорожской и Донецкой областях. Более подробную информацию о фиксации можно посмотреть ниже.

Россия запустила по Украине дроны: где угроза ударов

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:35 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Россия запустила по Украине дроны: где угроза ударов

Обстрелы Украины

Напомним, что россияне ежедневно атакуют Украину, применяя для удара дроны и ракеты. В частности, в ночь на 25 января оккупанты запустили по нашей стране две баллистические ракеты и 102 ударных беспилотника.

По состоянию на 08:30 силы ПВО сбили 87 ударных дронов. В то же время попадание 15 беспилотников зафиксировано на 10 локациях, а падение обломков - на еще одной. Что касается ракет, то информация на тот момент уточнялась.

Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги недели, отметил, что Россия сосредотачивает удары по энергетике, критической инфраструктуре и жилым домам Украины.

