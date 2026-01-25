Росія атакувала Україну двома ракетами та понад 100 дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 25 січня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 102 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.