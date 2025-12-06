Росія запустила по Україні 51 ракету та понад 600 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 6 грудня Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 61 ракету та 653 дронів. Силам ППО вдалося збити 615 ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 5 грудня до ранку 6 грудня противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу - 51 ракета (із них 17 - балістика) та 653 дронів різних типів:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:
Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних безпілотників на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія масованого атакувала Україну дронами та ракетами.
Під час комбінованої атаки було чутно вибухи в Києві. Місцева влада повідомила про роботу ППО, Повітряні сили - про політ "Кинджалів" і балістики вектором на столицю.
Зокрема, відомо про прильоти у Фастові. Як повідомила "Укрзалізниця", під удари потрапила залізнична інфраструктура. У зв'язку з цим оперативно змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через Фастів.
Були прильоти по залізничному вокзалу у Фастові. Є інформація і про сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом.
Внаслідок масованої атаки на Київську область дронами та ракетами постраждали троє людей.
Західні області України також перебували під атакою крилатих ракет РФ. Через це у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації.
Окрім того, російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей. Знеструмлення зафіксовані у шести областях.