Россия запустила по Украине 51 ракету и более 600 дронов: как отработала ПВО

Обстрел Украины 6 декабря

Напомним, в ночь на 6 декабря Россия массированного атаковала Украину дронами и ракетами.

Во время комбинированной атаки были слышны взрывы в Киеве. Местные власти сообщили о работе ПВО, Воздушные силы - о полете "Кинжалов" и баллистики вектором на столицу.

В частности, известно о прилетах в Фастове. Как сообщила "Укрзализныця", под удары попала железнодорожная инфраструктура. В связи с этим оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через Фастов.

Были прилеты по железнодорожному вокзалу в Фастове. Есть информация и о сильных пожарах в Новых Петровцах под Киевом.

В результате массированной атаки на Киевскую область дронами и ракетами пострадали три человека.

Западные области Украины также находились под атакой крылатых ракет РФ. Поэтому в воздушном пространстве Польши начались операции военной авиации.

Кроме того, российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Обесточивание зафиксированы в шести областях.