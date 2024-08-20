Росія запустила ударні безпілотники вбік України (оновлюється)

Ввечері у вівторок, 20 серпня, російські військові знову атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонської на Миколаївську область, інші продовжують рух Херсонською областю, курс північно-західний.
На даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни, РФ випустила в напрямку України понад 9 тисяч ракет.
Зокрема, у понеділок військові агресора обстріляли селище Малокатеринівка Запорізької області. Внаслідок атаки поранень зазнали діти.
Минулої ночі російський безпілотник "Шахед" атакував промисловий об'єкт у Тернополі. На місці прильоту виникла масштабна пожежа.
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