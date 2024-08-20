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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия запустила ударные беспилотники в сторону Украины (обновляется)

Фото: Украина снова под атакой российских ударных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером во вторник, 20 августа, российские военные снова атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, несколько групп вражеских БпЛА заходят из Херсонской на Николаевскую область, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный.

В данный момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Российские обстрелы Украины

Напомним, с начала полномасштабной войны, РФ выпустила в направлении Украины более 9 тысяч ракет.

В частности, в понедельник военные агрессора обстреляли поселок Малокатериновка Запорожской области. В результате атаки ранения получили дети.

Прошлой ночью российский беспилотник "Шахед" атаковал промышленный объект в Тернополе. На месте прилета возник масштабный пожар.

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Война России против Украины