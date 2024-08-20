Росія з початку війни випустила по Україні понад 9 600 ракет: скільки вдалося збити
Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення застосували понад 9 600 ракет проти України. Майже 2 500 одиниць збили українські захисники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на Конгресі місцевих та регіональних влад, яку транслювали в ефірі телемарафону.
За словами Сирського, всього росіяни випустили по Україні 9 627 ракет, з яких 2 429 збили українські захисники. Ворог застосовував таке озброєння:
- 111 "Кинджалів" (28 збито);
- 894 "Калібра" (443 збито);
- 1846 Х-555/101 (1441 збито);
- 211 "Оніксів" (12 збито);
- 202 "Іскандер-К" (76 збито);
- 15 Х-35 (одна збита);
- 57 інших ракет (0 збито);
- 362 Х-22/32 (дві збиті);
- 1300 "Іскандер-М"/KN-23 (56 збито);
- шість "Цирконів" (дві збиті);
- 68 "Точка-У" (шість збито);
- 1547 Х-25/29/31/35/58/59/60 (343 збито);
- 3008 С-300/400 (19 збито);
Цілями ракет 5197 цивільних об'єкта та 1998 військових.
Також, за словами генерала, росіяни з початку повномасштабної війни застосували проти України 13 997 ударних дронів, з яких 9 272 збили. Країну атакували:
- 13315 "Шахедів" (8836 збито);
- 682 інших дронів (430 збито).
Дрони атакували 1022 цивільних об'єкти та 3697 військових.
Що передувало
Нагадаємо, російські окупанти активно застосовують свої ракети та дрони для ударів по Україні. Найчастіше їхніми цілями стають об'єкти цивільної інфраструктури.
Зокрема, сьогодні, 20 серпня, російські терористи вдарили по дитячому кафе у Малокатеринівці. Згідно з останніми даними, четверо дітей отримали поранення.
Також окупанти сьогодні атакували промисловий об'єкт у Тернополі. Там почалася сильна пожежа. Більш детально про удар росіян - у матеріалі РБК-Україна.
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