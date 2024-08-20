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РФ вдарила по дитячому кафе у Малокатеринівці Запорізької області: є поранені

Вівторок 20 серпня 2024 19:05
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РФ вдарила по дитячому кафе у Малокатеринівці Запорізької області: є поранені Ілюстративне фото: у Запорізькій області РФ вдарила по дитячому кафе 20 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень вівторка, 20 серпня, вдарила по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка, що у Запорізькій області.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону та його допис у Telegram.

За даними Федорова, в результаті обстрілу було поранено троє дітей, одна із них в тяжкому стані.

Він зауважив, що росіяни влучили прямо у кафе.

"Такими є наслідки російського удару по Малокатеринівці Запорізької області. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити", - написав Федоров.

Ситуація у Запорізькій області

Російській військові постійно завдають ударів по Запорізькій області. Раніше Федоров розповідав, що у Запорізькій області йдуть роботи над будівництвом відразу шести підземних шкіл.

На початку серпня стало відомо, що в Запорізькій області після падіння російського дрона було знеструмлено підстанцію. А у червні росіяни використали для атаки на Запорізьку область фугасні бомби. Було повністю знищено будинок, де жили цивільні.

Водночас за словами речника Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, на Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій російських військ, що є нетиповою поведінкою для загарбників.

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