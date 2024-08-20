Місто огорнув чорний густий дим. Що відомо про атаку на Тернопіль та стан повітря

У Тернополі внаслідок дронової атаки є влучання у промисловий об’єкт. Місцеві жителі вночі почули гучний вибух, після якого одразу спалахнула пожежа, а в небі з’явився великий стовп диму. Вогонь досі намагаються ліквідувати.

Більше про атаку на Тернопіль та її наслідки - в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Куди поцілили росіяни

Місцева влада одразу не повідомляла куди саме поцілили росіяни. Одразу мережаю почали ширитися кадри, де можна було побачити густий чорний дим. Містян закликали не публікувати фото, відео, не поширювати неофіційної інформації, а також за можливості не виходити на вулицю та зачинити вікна.

"До уваги тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій. Прохання міцно зачинити вікна, бо у повітрі може бути відчутний запах горілості після відбою", - написав у своєму Телеграм-каналі о 03:55 мер міста Сергій Надал.

Деталі щодо надзвичайної події вже розкрили згодом на брифінгу о 09:00 годині в Тернопільській ОВА.

Очільник ГУ ДСНС Тернопільщини Віктор Маслей розповів, що рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 3 ночі. На місці загоряння працювало 20 одиниць техніки, 90 рятувальників, залучали 2 пожежних потяги - 1 з Тернополя, інший зі Львова. О 06:50 пожежу вдалось локалізувати. Втім, її ліквідація триває.

Вже відомо, що окупанти влучили в одну із ємкостей, де зберігалися пально-мастильні матеріали. Постраждалих людей немає.

На питання, чи були спроби збити ворожий об'єкт, в ОВА не відповіли.

"Питання щодо роботи ППО некоректні", - заявив заступник голови Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

Фото: ліквідація пожежі на промисловому об’єкті у Тернополі (t.me/dsns_telegram)

Чи знайшли шкідливі речовини у повітрі та воді

Вранці сервіс IQAir показав, що в у Тернополі наразі найбільш забруднене повітря в Україні. Через сильне задимлення у місті та навколишніх селах працівники провели дослідження замірів повітря та води.

Генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук повідомила на брифінгу, що перевищення шкідливих речовин в них виявлено не було.

"Є сліди продуктів згоряння СО2 та хлорвмісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій. Заміри проводили на межі житлової зони в 7 точках на вміст хімічних речовин та продуктів горіння. Це Новий світ, Котляревського, Бродівська, Білецька, Об'їзна, село Підгороднє та село Кутківці", - повідомила Чайчук та додала, що заміри також проводять на території області.

За її словами, шкідливі речовини пішли в широкі шари атмосфери. Хмара рухається то в один, то в інший бік.

При цьому місцева влада все ж закликає і надалі без потреби не виходити з дому й максимально обмежити перебування дітей на вулиці доки триває гасіння пожежі.

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