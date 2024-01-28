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Росія запустила "Шахеди". Де оголошено повітряну тривогу

Шахеди, Неділя 28 січня 2024 18:38
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Росія запустила "Шахеди". Де оголошено повітряну тривогу Фото: Росія запустила "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація ввечері неділі, 28 січня, в черговий раз запустила по території України безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗС України та керівника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко.

"Запорізька та Дніпропетровська області - загроза ударних БпЛА! БпЛА типу "Shahed" в Покровському районі Дніпропетровської області, курс північний", - повідомили в Повітряних силах.

Своєю чергою Малашко також повідомив, що існує загроза ударних БпЛА противника.

Карта повітряних тривог станом на 18:35 виглядає так:

Росія запустила &quot;Шахеди&quot;. Де оголошено повітряну тривогу

Нічний удар по Україні 27 січня

У суботу ввечері, 27 січня, у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки є влучання у промисловий об'єкт.

Після удару на місці вибухів також виникла пожежа. Пізніше у Полтавській ОВА показали фото наслідків ворожої атаки на регіон.

У Повітряних силах ЗСУ про загрозу застосування "Шахедів" попереджали мешканців східних та центральних регіонів.

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