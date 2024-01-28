ua en ru
Вс, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия запустила "Шахеды". Где объявлена воздушная тревога

Шахеды, Воскресенье 28 января 2024 18:38
UA EN RU
Россия запустила "Шахеды". Где объявлена воздушная тревога Фото: Россия запустила "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация вечером воскресенья, 28 января, в очередной раз запустила по территории Украины беспилотники типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВС Украины и руководителя Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

"Запорожская и Днепропетровская области - угроза ударных БпЛА! БпЛА типа "Shahed" в Покровском районе Днепропетровской области, курс северный", - сообщили в Воздушных силах.

В свою очередь Малашко также сообщил, что существует угроза ударных БпЛА противника.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:35 выглядит так:

Россия запустила &quot;Шахеды&quot;. Где объявлена воздушная тревога

Ночной удар по Украине 27 января

В субботу вечером, 27 января, в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, в результате атаки попадание в промышленный объект.

После удара на месте взрывов также возник пожар. Позже в Полтавской ОВО показали фото последствий вражеской атаки на регион.

В воздушных силах ВСУ об угрозе применения "Шахедов" предупреждали жителей восточных и центральных регионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине, чтобы мир наступил быстрее
Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине, чтобы мир наступил быстрее
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России