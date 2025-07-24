Росія запустила ракети: у Черкасах прогриміли вибухи

У Черкасах на тлі ворожої комбінованої атаки прогриміли вибухи в ніч на 24 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне ", Повітряні сили України та мера міста Анатолія Бондаренка .

"У Черкасах і в околицях міста було чути вибух", - повідомили журналісти.

Бондаренко також попередив мешканців про загрозу. Він закликав зачинити всі вікна.

"Черкащани! Просимо зачинити вікна, деталі згодом", - написав він.

Місцева влада ситуацію поки що не прокоментувала. Тим часом у Повітряних силах повідомляють, що для Черкас зберігається загроза ракетного удару.

Зокрема, зафіксовано рух ракет у напрямку міста. Повідомляється, що повітряні цілі тримають курс південний / південно-східний.

Загроза ракетного удару зберігається для Київської, Чернігівської та Полтавської областей.

Раніше на тлі запуску Росією ракет у Києві та багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. Також зберігається загроза ударів безпілотників.