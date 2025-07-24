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Россия запустила ракеты: в Черкассах прогремели взрывы

Черкассы, Четверг 24 июля 2025 04:28
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Россия запустила ракеты: в Черкассах прогремели взрывы Иллюстративное фото: в Черкассах прогремели взрывы на фоне атаки РФ (facebook.com/pvkshid)
Автор: Мария Рагуткина

В Черкассах на фоне вражеской комбинированной атаки прогремели взрывы в ночь на 24 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", Воздушные силы Украины и мэра города Анатолия Бондаренко.

"В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв", - сообщили журналисты.

Бондаренко также предупредил жителей об угрозе. Он призвал закрыть все окна.

"Жители Черкасс! Просим закрыть окна, детали позже", - написал он.

Тем временем, в Воздушных силах сообщают, что для Черкасс сохраняется угроза ракетного удара.

В частности, зафиксировано движение ракет в направлении города. Сообщается, что воздушные цели держат курс южный / юго-восточный.

Угроза ракетного удара сохраняется для Киевской, Черниговской и Полтавской областей.

Ранее на фоне запуска Россией ракет в Киеве и многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Также сохраняется угроза ударов беспилотников.

Россия запустила ракеты: в Черкассах прогремели взрывы

Комбинированная атака РФ 24 июля

Напомним, Россия запустила в ночь на 24 июля беспилотники типа "Шахед" и ракеты по Украине.

В Одессе на фоне атаки беспилотников вспыхнули пожары. РФ атаковала исторический центр города, в результате чего повреждены памятники архитектуры в историческом центре города.

Также атаке "Шахедов" подвергся Николаев. По данным местных властей, вспыхнули пожары. Информация о пострадавших не поступала.

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