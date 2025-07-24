Россия запустила ракеты: в Черкассах прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в Черкассах прогремели взрывы на фоне атаки РФ (facebook.com/pvkshid)

В Черкассах на фоне вражеской комбинированной атаки прогремели взрывы в ночь на 24 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", Воздушные силы Украины и мэра города Анатолия Бондаренко.

"В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв", - сообщили журналисты. Бондаренко также предупредил жителей об угрозе. Он призвал закрыть все окна. "Жители Черкасс! Просим закрыть окна, детали позже", - написал он. Тем временем, в Воздушных силах сообщают, что для Черкасс сохраняется угроза ракетного удара. В частности, зафиксировано движение ракет в направлении города. Сообщается, что воздушные цели держат курс южный / юго-восточный. Угроза ракетного удара сохраняется для Киевской, Черниговской и Полтавской областей. Ранее на фоне запуска Россией ракет в Киеве и многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Также сохраняется угроза ударов беспилотников.