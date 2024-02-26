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Росія запустила з півдня "Шахеди". Де в Україні попереджають про небезпеку

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У частині регіонів України ввечері понеділка, 26 лютого, оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили безпілотники по типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники було помічено у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

"Група дронів на Кіровоградщині, рухаються в північно-західному напрямку. Група  дронів на Одещині, рухаються у західному напрямку", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 21:30.

Повітряна тривога поширилась на більшість областей України. У Повітряних силах також попереджають про загрозу пусків керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ на Донеччині. 

Також нові групи ворожохи дронів помічені у Донецькій області.

Відповідно від руху ворожих дронів сигнал повітряної тривоги може поширюватись і в інших областях.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Атака 26 лютого

Нагадаємо, російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників.

Повітряні сили попередили, що РФ запустила по Україні кілька груп "шахедів". Тривога через ударні безпілотники була оголошена в ряді південних і центральних областей України.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих.  Незабаром в ОВА показали наслідки ворожої атаки.

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Війна Росії проти УкраїниПовітряна тривога