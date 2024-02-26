Росія запустила з півдня "Шахеди". Де в Україні попереджають про небезпеку

За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники було помічено у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

"Група дронів на Кіровоградщині, рухаються в північно-західному напрямку. Група дронів на Одещині, рухаються у західному напрямку", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 21:30.

Повітряна тривога поширилась на більшість областей України. У Повітряних силах також попереджають про загрозу пусків керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ на Донеччині.

Також нові групи ворожохи дронів помічені у Донецькій області.

Відповідно від руху ворожих дронів сигнал повітряної тривоги може поширюватись і в інших областях.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Атака 26 лютого

Нагадаємо, російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет та ударних безпілотників.

Повітряні сили попередили, що РФ запустила по Україні кілька груп "шахедів". Тривога через ударні безпілотники була оголошена в ряді південних і центральних областей України.

Згодом мер Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнацію у приватному секторі Дніпра. Також було відомо про постраждалих. Незабаром в ОВА показали наслідки ворожої атаки.

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