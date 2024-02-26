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Россия запустила с юга "Шахеды". Где в Украине предупреждают об опасности

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В части регионов Украины вечером понедельника, 26 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники были замечены в Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

"Группа дронов в Кировоградской области, двигаются в северо-западном направлении. Группа дронов в Одесской области, двигаются в западном направлении", - сказано в сообщении.

Обновлено в 22:05.

Воздушные силы сообщили, что беспилотники сейчас в Черкасской области двигаются в северном направлении.

На юге уже начали давать отбои тревоги.

Обновлено в 21:30.

Воздушная тревога распространилась на большинство областей Украины. В Воздушных силах также предупреждают об угрозе пусков управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ в Донецкой области.

Также новые группы вражеских дронов отмечены в Донецкой области.

В соответствии с движением вражеских дронов сигнал воздушной тревоги может распространяться и в других областях.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Атака 26 февраля

Напомним, российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью ракет и ударных беспилотников.

Воздушные силы предупредили, что РФ запустила по Украине несколько групп "шахедов". Тревога из-за ударных беспилотников была объявлена в ряде южных и центральных областей Украины.

Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение в частном секторе Днепра. Также было известно о пострадавших. Вскоре в ОВА показали последствия вражеской атаки.

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Война России против УкраиныВоздушная тревога