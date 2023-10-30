Росія запустила офіційні антиєврейські погроми, - Подоляк

За словами Подоляка, до погромів у столиці російського регіону Дагестану привели передумови, які "були сформовані десятиліттями неправильної, "псевдоасимілятивної" політики, толерування беззаконної поведінки агресивних режимів, що порушують глобальні правила, та явного загравання з російськими планами "змінення світового порядку".

Так, резюмує радник очільника ОП, все це дало "жахливі плоди", які пожинаються нині:

"укорінення ненависті до різних етнічних груп із подальшими спробами їх знищення;

залишкове руйнування світових інститутів;

медійне бравування відвертими звірствами проти цивільного населення та масштабування війни з геноцидним компонентом".

Подоляк додав, що РФ тепер "для більшої наочності запустила офіційні антиєврейські погроми".

"Тому що досі вважає демократичний світ... слабким, терплячим, нездатним протистояти агресії", - пояснює він.

Радник керівника ОП закликає світову спільноту "нарешті приймати правильні рішення".

"Не можна закінчувати компромісами те, що руйнує систему світових відносин. Не можна заохочувати демонстративного вбивцю. Не можна залишати РФ у нинішньому вигляді", - заявив Подоляк.

Він також наголошує, що не можна "повторювати 2008 та 2014 роки", коли РФ вторглася до Грузії та України відповідно, окупувавши частини територій країн.

"Інакше хаосу буде ще більше", - попереджає Подоляк.

Погром у Махачкалі в РФ

Нагадаємо, ввечері в неділю, 29 жовтня, розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали (Дагестан, РФ). Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю в Єрусалимі закликало російську владу захистити ізраїльтян та євреїв у своїй юрисдикції.

В Інституті вивчення війни зазначили, що через цю ситуацію Кремлю все важче створюватиме для виборців ілюзію того, що РФ - релігійно-толерантна країна.

На ситуацію також відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. Чиновник прогнозує, що антиізраїльські стихійні акції та погроми, швидше за все, відбуватимуться і в інших містах та регіонах Росії.