Данілов про події в Махачкалі: Початок у РФ чорносотенських погромів - питання часу

Антиізраїльські стихійні акції та погроми, що сталися у Махачкалі в Дагестані, швидше за все розширюватимуть географію на території Російської Федерації.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони та оборони України Олексій Данілов, передає РБК-Україна із посиланням на Twitter (X) чиновника.

За його словами, зараз фіксується тенденція офіційної антиізраїльської позиції з боку політичного керівництва Росії.

"Диктатура, фашизм і російський нацизм завжди крокують поруч з антисемітизмом: події в Махачкалі, обійми з ХАМАС, заборона діяльності СОХНУТ, брудні жарти Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, - Ред.) про євреїв - тенденція, що набирає силу, офіційної антиізраїльської позиції Кремля", - йдеться в публікації.

Секретар РНБО звертає увагу, що в РФ вже не може почуватися в безпеці жоден єврей або громадянин Ізраїлю.

Також Данілов прогнозує зростання антиізраїльських настроїв у країні-агресорі, що може супроводжуватися подальшими спалахами насильства в інших містах та регіонах.

"Початок у Росії чорносотенських погромів - питання часу. Росія однаково ненавидить всі народи, які обирають свободу", - наголошує він.

Довідка. Чорносотенці є збірною назвою для низки російських монархічних й ультранаціоналістичних організацій, що виникли в Російській імперії після революції 1905 року. Період їх діяльності тривав до 1914 року.

Після 1908 року "Союз Русского Народа" розпався на кілька окремих організацій, які провадили єврейські погроми, а також нищили все, що звалося українським

Організації чорносотенців після лютневої революції 1917 року розпалися, а деякі були формально ліквідовані. Разом з тим наприкінці та після так званої Перебудови розпочалося відродження чорносотенного руху в містах Росії.

Погром у Махачкалі

Нагадаємо, ввечері в неділю, 29 жовтня, розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали (РФ). Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю в Єрусалимі закликало російську владу захистити ізраїльтян та євреїв у своїй юрисдикції.

В Інституті вивчення війни зазначили, що через цю ситуацію Кремлю все важче створюватиме для виборців ілюзію того, що РФ - релігійно-толерантна країна.

Антиізраїльські настрої в РФ

Зазначимо, що після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС у Росії почастішали антиізраїльські настрої. Росіяни у соцмережах підтримують терористів ХАМАС та висловлюються проти Ізраїлю та його громадян.

А на російському Північному Кавказі, який заселяють мусульмани, взагалі вдаються до погромів. Так, у Хасавюрті вчора ввечері місцеві жителі закидали камінням готель "Фламінго", де, як вони думали, ховаються біженці з Ізраїлю. Натовп заспокоївся лише після того, як їм дозволили перевірити готель, щоб переконатися, що там немає ізраїльтян.

Крім того, днями у Черкеську в РФ пройшли антиізраїльські мітинги. Черкеський натовп вимагала не допустити прибуття в регіон "ізраїльських біженців", а також виселити з нього євреїв.

Додамо також, що в Нальчику невідомі підпалили єврейський культурний центр, що ще будувався. Хтось кинув на його територію покришки, а на стіні написали антисемітські висловлювання.