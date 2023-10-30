Через погром в Дагестані Путіну все важче показувати РФ як релігійно толерантну країну, - ISW

Через погром в Махачкалі Кремлю, ймовірно, буде важко запевнити виборців, що ситуація під контролем, і переконати єврейську аудиторію, що їхні меншини в безпеці, незважаючи на свої зусилля представити РФ як релігійно толерантну країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Прес-секретар Головного рабинату Росії в Дагестані Овадя Ісаков 29 жовтня заявив, що сотні єврейських сімей у Дагестані повинні взагалі покинути країну, тому що "Росія - не порятунок", оскільки "там теж були погроми".

Президент Росії Володимир Путін 25 жовтня на зустрічі з лідерами кількох російських релігійних організацій, у тому числі лідерами іудейської та ісламської конфесій, відзначив РФ як "світоч релігійної гармонії".

Кремль, ймовірно, має на меті представити Росію як країну, здатну захистити свої релігійні меншини, щоб заслужити прихильність мусульманської та єврейської аудиторії на тлі війни Ізраїлю та ХАМАСу та применшити напруженість, спричинену все більш ультранаціоналістичною Російською православною церквою.

Крім цього, аналітики зазначили, що Кремль досі не відреагував на погром і, схоже, залишив пояснення ситуації на регіональну владу.

Ситуація в Махачкалі

Ввечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля. Пізніше стало відомо, що через погром постраждало понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

МЗС Ізраїлю в Єрусалимі закликав російську владу захистити ізраїльтян і євреїв у своїй юрисдикції.

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